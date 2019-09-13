Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
YURT 13.09.2019, 17:31
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.V. ve S.Ç.'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.V. ve Ş.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Bir otomobilin gizli bölmelerine konulmuş 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş, E.V. ve Ş.Ç. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son dakika! KHK ile kamuya geçen işçiler yüzbinlerce 4/D'li işçi için emsal niteliği taşıyan maaş kararı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P