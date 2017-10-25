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Tekirdağ'da kaybolan askerin arama çalışmalarına ara verildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan askerin aranmasına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Tekirdağ'da kaybolan askerin arama çalışmalarına ara verildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan askerin aranmasına yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kayıp askeri arama çalışmalarına katılan İstanbul ve Tekirdağ AFAD ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi itfaiye ekipleri rüzgarın etkisini artırması ve havanın kararması nedeniyle çalışmalarını sonlandırdı.

Ekiplerin sabah saatlerinden yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Sağanak nedeniyle öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye devrilerek akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ
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