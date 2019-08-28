Tekirdağ'da Kuvars kum ocağı kapasite artışı için düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirme toplantısı, halkın karşı çıkması nedeniyle yapılamadı. Halk, binlerce dönümlük içme suyu havzasını, tarım ve orman alanlarını etkileyecek kum ocağına tepkili.

Tekirdağ Çorlu’da ‘Kuvars Kum Ocağı kapasite’ artışı için Çevresel Etki Değerlendirme( ÇED) toplantısı yapılmak istendi. Ancak kum ocağı projesi için Esetçe Piknik alanında yapılmak istenen toplantı, halkın yoğun tepkisi nedeniyle yapılamadı.



Vatandaşlar, bilgilendirme toplantısına katılmayarak tepki gösterdi. Ancak firma ve bakanlık yetkililerinin "toplantı yapılmıştır" şeklinde tutanak tutmak istemesi gerginliğe neden oldu.



Kar Kum Şirketinin ruhsat başvurusu yaptığı bölge Çorlu Önerler Mahallesi'ndeki tarım arazilerini ve ormanlık alanı kapsıyor. Yakınındaki Seymen Mahallesi ve Marmara Ereğlisi su havzasını da etkileyecek olan proje, halkın ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ulusal Kanal'a konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer daha önceki yargı kararlarını hatırlattı.



Trakya Platformu Sözcüsü Murat Sevgi de kum ocağının çevreye vereceği zarardan bahsetti.



Vatandaşlar da bölgede kum ocağı istemiyor.



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