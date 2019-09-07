Tekirdağ'da örnek kampanya

Son aylarda yakılan ormanlara karşı Türk halkı tepkisiz kalmıyor. Yakılan ormanlara dikkat çekmek için Tekirdağ'da bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti. Süleymanpaşa’da Restoran işleten Müjgan Deniztaş bir günlük gelirini fidan dikmek için bağışlayacağını açıkladı. Olay duyulur duyulmaz restoran doldu taştı.

Müjgan Deniztaş, Türkiye Gençlik Birliği'ni de fidan kampanyası nedeniyle kutladı. Deniztaş'a destek veren gençlerden Habil Karabulut, kararlı.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü de projeye destek verdi.

Destek veren diğer bir isim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak oldu.

Vatan Partisi, kamu kurumlarının temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Daha önce de bir günlük gelirini Mehmetçiğe bağışlamış olan Deniztaş, Sosyal Sorumluk projelerine devam edeceğiz dedi.

ulusal.com.tr