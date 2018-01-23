Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Peyami Çiçek (57) yönetimindeki 59 YV 452 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı karayolunun 2. kilometresinde Mustafa Eroğlu'nun kullandığı 16 E 0685 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Peyami Çiçek ile aynı araçta bulunan Emre Uz (27), Necmiye Poslu (25) ve Salih Malkoç (27) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Emre Uz'un öldüğünü belirledi.



Araçta sıkışan diğer yaralılar ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.



Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü Mustafa Eroğlu gözaltına alındı.