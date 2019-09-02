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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya Şükrü Gezer hayatını kaybetti

Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya Şükrü Gezer hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Banu Ü. idaresindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Gezer'e (62) çarptı.

Sağlık ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Şükrü Gezer'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaya #Tekirdağ #otomobil #1 ölü
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