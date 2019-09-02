Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Banu Ü. idaresindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Gezer'e (62) çarptı.
Sağlık ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Şükrü Gezer'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.