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Tekirdağ'da sebze yüklü kamyonet yandı

Ergene ilçesinde, seyir halindeyken alev alan sebze yüklü kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da sebze yüklü kamyonet yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, seyir halindeyken alev alan sebze yüklü kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemal İnalkaç idaresindeki 41 TZ 527 plakalı kamyonet, Çorlu - Çerkezköy karayolu Işıklar mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yangını gören sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Pazarcılık yapan İnalkaç'ın kamyoneti ile kasadaki sebzeler tamamen yandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kamyonet #ergene #araç yangını
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