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Tekirdağ'da taciz iddiası

Çerkezköy ilçesinde, 4 lise öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da taciz iddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 4 lise öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri F.Ö, , H.A. ve M.A, okuldaki rehberlik öğretmenlerine, bindikleri yolcu minibüsünde tacize uğradıklarını anlattı.

Rehberlik öğretmeninin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan ve kız öğrenciler tarafından teşhis edilen E.Y. (29) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #Taciz #çerkezköy #tutuklama
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