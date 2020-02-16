Tekirdağ'da tarlada patlamamış top mermisi bulundu
Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
YURT 16.02.2020, 17:49
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Sultanköy Mahallesi Muhtarı Kani Başoğlu, tarlasını sürdüğü sırada traktördeki çapaya bir cisim takıldığını fark etti.
Traktörden inen Başoğlu, cismin top mermisi olduğunu gördü.
Başoğlu'nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik önlemleri aldıktan sonra patlamamış top mermisini imha etti.
Kaynak: AA