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Tekirdağ'da terör propagandasına gözaltı

Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da terör propagandasına gözaltı

Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde, terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Birimi ile Çerkezköy ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG lehine propaganda yapan kişileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde 3, Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi ile Şarköy'de de birer kişi gözaltına alındı.

İ.E, S.K, Ö.K, Ş.K. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #terör propagandası #Tekirdağ #kapaklı #çerkezköy
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