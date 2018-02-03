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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

 Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi'nde Ahmet Çağlar Seber idaresindeki 07 BNS 18 plakalı otomobil orta refüje çarparak takla attı.

Takla attıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Çorlu #1 yaralı
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