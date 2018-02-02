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Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da bir minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Muratlı ilçesine seyreden Ergin Engin'in kullandığı 22 BK 188 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Muratlı'daki ceza infaz kurumu yakınlarında yoldan çıktı.




Minibüs yol kenarındaki rampaya çarparak devrildi. Kazada, sürücü Engin ile araçtaki Zeynep Kayar, Pınar Demirel ve Fatih Arıkan yaralandı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #trafik kazası
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