Tekirdağ'da 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi
Tekirdağ'da 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.