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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #Tekirdağ #operasyon
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