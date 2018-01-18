Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'da 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kilogram eroin ile 5 kilogram esrar ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

