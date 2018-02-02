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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'ndeki "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 135 gram eroin, ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Çorlu
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