Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar eroin ele geçirilirken bir kadın ile 2 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, bir miktar eroin ele geçirilirken bir kadın ile 14 yaşında iki çocuk gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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