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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden Vedat A. isimli kişinin uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. 

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Vedat A. aracıyla Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ne giriş yaparken operasyon düzenlendi.  

Polisleri fark eden şüpheli, uyuşturucu maddeyi atıp araçla kaçmaya başladı. Takibi sürdüren polis ekipleri, zanlıyı Ergene ilçesinde yakaladı. 

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilden attığı torbada, 5 kilo bonzai olduğu belirlendi. Zanlının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 5 bin 180 lira bulundu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #uyuşturucu operasyonu #Çorlu
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