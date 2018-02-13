Çerkezköy ilçesinde 31 Ocak'ta işlenen cinayetin zanlısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 31 Ocak'ta işlenen cinayetin zanlısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde Salih Durna'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliğini ve kaçtıkları aracı tespit etti.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesine kaçtıkları belirlenen Murat V. ile Doğan V., Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Çerkezköy'e getirilen 2 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.