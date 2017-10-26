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Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyon, Haramidere'de durduruldu

Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyon, Haramidere'de durduruldu. Polis kamyon şoförünü gözaltına aldı

Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyon, Haramidere'de durduruldu

Haramidere gişelerde ihbar üzerine durdurulan kamyona polis operasyon yaptı.

Tekirdağ'dan İstanbul'a giren bir kamyonu, Haramidere'de durduruldu.

Polis, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı. Kamyonun çevresi güvenlik çemberine alınarak, vatandaşların
yaklaşmasına izin verilmedi.

Olay yerine getirilen narkotik dedektör köpeklerle kamyonda arama yapıldı. Ancak ihbarın yanlış olduğu öğrenildi.

Kamyondan herhangi bir suç unsurunun çıkmadığı kaydedildi. Bunun üzerine kamyon sürücüsünün de serbest bırakıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haramidere #kamyon #istanbul #Tekirdağ
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