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Tekirdağ'ın Ergene Nehri kirlilik alarmı veriyor

Tekirdağ'ın Ergene Nehri kirlilik alarmı veriyor. Bu yıl içerisinde yüzde 85'inin temizlenmesi planlanırken nehrin bir kolu olan Çorlu deresi gri akmaya başladı. Dereden inceleme için numune alındı.

Tekirdağ'ın Ergene Nehri kirlilik alarmı veriyor

Trakya'yı besleyen en büyük akarsulardan Ergene Nehri'nde kirlilik her geçen gün artıyor.

Nehri ıslah etme çalışmaları sürsede sanayi atıklarının suya karışması bir türlü engellenemiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yüzde 85'i biten çalışmaların, gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak bu açıklamaları yaparken Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde kimyasal atık ihbarı geldi. 

Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nin gri aktığı ihbarı ile Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. 

İnceleme yapan ekipler dere suyundan numune aldı. Ekip ile birlikte Albayrak'da bölgedeydi. 

Çorlu Deresi çok kısa süre öncede pembe akan suyu ile gündeme gelmişti. Yapılan incelemelerde bir geri dönüşüm tesisinin, kaçak boru hattıyla atıklarını dereye bıraktığı tespit edilmişti. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ
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