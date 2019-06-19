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Tekirdağ Malkara'da 300 yıldır 5 ton altın gömülü olduğu iddia ediliyor

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir mahalle nefesini tuttu, define arıyor. Boş bir arazide 300 yıldır 5 ton altın gömülü olduğu iddia ediliyor. Arazinin bitişiğindeki evde yaşayan pazarcı Yüksel Ak, resmi izin alarak kazı çalışması başlattı.

Tekirdağ Malkara'da 300 yıldır 5 ton altın gömülü olduğu iddia ediliyor

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde define kazısı yapılıyor

Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Ak, define söylentileri üzerine resmi izin alarak, evinin yanındaki boş arazide kazı çalışması başlattı.

Toprak altındaki bir odada yaklaşık 300 yıldır gömülü 5 ton altın olduğu iddia ediliyor. Söylentiler nedeniyle evin çevresinde daha önce de üç kez kazı yapılmış.

Kazı çalışmaları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde yapıldı. Onlarca mahalleli meraklı bakışlarla çalışmaları izledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ
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