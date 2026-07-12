Tekirdağ sahilinde alarm! Yanlışlıkla koparana 699 Bin TL ceza kesilecek

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan narin kum zambakları sahilde boy gösterdi. T

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tekirdağ sahilinde alarm! Yanlışlıkla koparana 699 Bin TL ceza kesilecek
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espit edilen nadir bitki popülasyonu belediye ekiplerince derhal çember içine alınarak koruma altına alınırken, bitkiye zarar vermenin bedeli el yakıyor. Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olan kum zambaklarını koparmanın, sökmenin veya zarar vermenin cezası 699 bin 245 TL idari para cezası olarak belirlendi.

EMEKLİ HİDROBİYOLOG FARK ETTİ, RAPOR HAZIRLANDI

Marmara Denizi'ne yönelik önemli çalışmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi'nden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi'ndeki yazlığının önünde bulunan kumsalda sıra dışı bitkiler fark etti. Durumu kayıt altına alan Artüz, vakit kaybetmeden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan'a haber verdi.

Prof. Dr. Özcan tarafından hazırlanan bilimsel raporda, Şarköy kıyılarında sınırlı sayıda ama oldukça değerli, doğal bir kum zambağı popülasyonu olduğu tescillendi. Raporda, Marmara Denizi'nin akıntı sistemi ile bu hassas bitkinin bölgedeki dağılımı arasında doğrudan bir ilişki olabileceğine dikkat çekilerek, tohumların deniz yoluyla taşınarak yeni bir yaşam alanı oluşturmuş olabileceği aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ALPAY VAR: "ALANI ETRAFINDAN ÇEVİRİP KORUMAYA ALDIK"

Keşfin ardından Şarköy Belediyesi hızla harekete geçerek yoğun olarak kullanılan plajdaki 8 adet kum zambağının etrafını çitlerle kapatarak tabelalar yerleştirdi. Keşfi yapan Levent Artüz, "Durumu belediyeye bildirdik, kısa sürede gerekli önlemleri aldılar. Şarköy adına sevindirici bir bulgu" derken; Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise, "Alanı koruma altına aldık, ilgili kurumların incelemelerini bekliyoruz. İlçemizdeki tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

YAZLIKÇILAR VE İŞ MAKİNELERİ BÜYÜK TEHDİT

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından dünya genelinde "Hassas" (VU) kategorisinde kırmızı listede değerlendirilen kum zambakları, sahil şeritlerindeki hızlı yapılaşma baskısı altında yaşıyor. Uzmanlar; yazlık konutlaşma, kontrolsüz plaj kullanımı ve belediyelerin iş makineleriyle yaptığı hoyrat kumsal temizliklerinin bu nadide bitkilerin kökünü kazıdığını vurguluyor. Yetkililer, 699 bin lirayı aşan rekor cezanın sadece koparma değil, ticari amaçla sökme ve yaşam alanını bozma eylemlerini de kapsadığının altını çizerek plajı kullanan vatandaşları uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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