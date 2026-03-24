Tekirdağ'da 24 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 24 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu.

Olay, Bağlık Mahallesi Çamlık Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Y.A.’yı parkta hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından savcılık ve polis ekipleri parkta detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası Y.A.’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.

Yerel basına göre bir çocuk babası olan 24 yaşındaki Yavuz A, girdiği bunalımdan çıkamayarak yaşamına son verdi.