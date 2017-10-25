Tekirdağ'da deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Saat 14.05'teki deprem yerin 8.2 km derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.1
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.
ulusal.com.tr
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 3.4, Kandilli'ye göre ise 3.1 olarak ölçüldü. 25 Ekim Çarşamba son depremler..
Tekirdağ'da deprem meydana geldi.
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