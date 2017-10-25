Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (25 Ekim Çarşamba son depremler)

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 3.4, Kandilli'ye göre ise 3.1 olarak ölçüldü. 25 Ekim Çarşamba son depremler..

Tekirdağ'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (25 Ekim Çarşamba son depremler)

Tekirdağ'da deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Saat 14.05'teki deprem yerin 8.2 km derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.1

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Tekirdağ #marmara #AFAD #kandilli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Alman yolculara narkotik araması
Sonraki Haber
Şırnak'ta 11 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.