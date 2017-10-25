Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 3.4, Kandilli'ye göre ise 3.1 olarak ölçüldü. 25 Ekim Çarşamba son depremler..

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Tekirdağ'da deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.



Saat 14.05'teki deprem yerin 8.2 km derinliğinde gerçekleşti.



KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.1



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.



ulusal.com.tr