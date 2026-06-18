Tekirdağ’da acı manzara! Tam 100 dekar kül oldu

Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilerin mağduriyetini dile getirdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tekirdağ’da acı manzara! Tam 100 dekar kül oldu
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Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

100 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak gerçekleştirdiği müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, alevlerin sardığı 100 dekar buğday ekili alanın tamamen zarar gördüğü belirlendi.

İL MÜDÜRÜ AKSOY ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yangın haberinin ardından hemen bölgeye gelerek söndürme ve inceleme çalışmalarını yakından takip etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksoy, zarar gören çiftçiler için üzgün olduğunu söyledi.

Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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