Son dakika haberleri: Tekirdağ Saray'da askeri araç sele kapıldı. 1 askerin kayıp olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 asker kayboldu.









Olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.







Ceylan, askerlerden 1'inin kaybolduğunu diğer 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.





Arama çalışmaları sürüyor



Vali Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp askerin bulunması için arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.



Arama çalışmalarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibinin sürdürdüğünü ifade eden Ceylan, ayrıca İstanbul'dan arama çalışmalarına destek olmak amacıyla 1 bot 2 araç ve yeteri kadar dalgıçla bir arama ekibinin yola çıktığını kaydetti.



Ceylan, zırhlı personel taşıyıcıda bulunan 3 asker, 2 polis ve 1 sivil vatandaşın tedavilerine Saray ve Çerkezköy devlet hastanelerinde devam edildiğini ifade ederek, "Askerimizin aranmasına devam ediliyor, yaralıların ise sağlık durumları iyi durumda çok şükür. Ancak bir süre müşahade altında tutulacaklar. Bölgede yağmur azalmış durumda. Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yağmur akşama kadar devam edecek. Bizim tedbirlerimiz sürüyor. "

- ''Araçtan atladılar''



AA muhabirine konuşan görgü tanığı İsmail Ataç, evinin balkonundan dereye bakarken, bir askeri aracın derenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada köprüde devrildiğini gördüğünü belirtti.



Araçtakilerin dışarıya çıktıklarını görerek hemen yardıma koştuğunu anlatan Ataç, olayı gördüğünde çok korktuğunu belirtti.



Olay sonrası bir askerin araçta olduğunun söylenmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldığını aktaran Ataç, ''Askeri araç yolun karşısına sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kontrol etmeye gidiyormuş. Zırhlı personel taşıyıcı, yolun karşısına geçmek isterken, köprünün sol tarafına düşerek suya kapıldı. Araçta bulunanların bazıları dışarı atladı. İlk müdahaleye biz koştuk ve araçtan atlayan vatandaşları kurtardık. Araç sürüklenerek aşağıya gitti. Biz 6 kişiyi kurtardık. Bir askerin ise kayıp olduğu söylendi, onu bulamadık.'' diye konuştu.

