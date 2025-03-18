Tekirdağ’da doğal gaz kabusu! Patlama sonrası yangın çıktı

Çerkezköy’de bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle apartmandaki bazı daireler de hasar gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekirdağ’da doğal gaz kabusu! Patlama sonrası yangın çıktı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Söğütlük Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama, apartmanda paniğe yol açtı. Patlamanın hemen ardından dairede yangın çıktı.

Şiddetli patlama nedeniyle iki kişi yaralanırken, apartmanda yaşayanlar hızla tahliye edildi. Olayın ardından mahallede büyük korku yaşanırken, vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: "HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın büyük ihtimalle doğal gaz kaynaklı olduğunu belirten Günlü, apartmanda yaşayan 13 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kaymakam Günlü, “Şu anda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 2 yaralımız var ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yetkili ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından apartmanda ciddi hasar oluştuğu görüldü. Patlamanın meydana geldiği giriş katı tamamen harabeye dönerken, üst katlardaki dairelerin camları kırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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