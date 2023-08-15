Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu! 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Çalıştıkları şirketi dolandırdığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu! 4 kişi yakalandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki gün önce çalıştıkları şirketi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ş.E, E.E, M.K. ve N.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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