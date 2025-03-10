Tekirdağ’da emekli polis dehşeti: Eşini eşarpla boğdu!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar’ı (63) eşarpla boğarak öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tekirdağ’da emekli polis dehşeti: Eşini eşarpla boğdu!
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Çorlu ilçesinde yaşayan Halil ve Halime Avşar çifti, Marmaraereğlisi’ndeki evlerine gittiklerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde büyüyen tartışma, cinayetle sonuçlandı. Halil Avşar, eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından jandarmayı arayan Halil Avşar, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmak istediğini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halime Avşar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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