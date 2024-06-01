Tekirdağ'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sarılar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobil çarpıştı. Erdem Koç'un oğlu Burak Koç (25) idaresindeki 59 AIJ 108 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Feci kaza diğer sürücüler tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede, sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer sürücüler Burak Koç ile Sercan Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı Muradiye Yavuz tüm müdahalelere rağmen kayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Koç çiftinin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, kazaya karışan 59 AEK 308 plakalı otomobilin motor kısmında bulunan ve kazaya karışanlara ait olduğu öğrenilen kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.