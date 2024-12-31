Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü E.D. hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çene Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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