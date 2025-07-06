Tekirdağ’da feci kaza! Pikaba çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Otoban Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yaşanan kazada, H.G. (29) idaresindeki 59 AFL 102 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.T. yönetimindeki 59 AKH 344 plakalı pikaba arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücü H.G. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde H.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.