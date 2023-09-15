Tekirdağ'da göçmen operasyonu! 88 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir teknede 88 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da göçmen operasyonu! 88 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Limanı'nda tekne ile Avrupa'ya göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Limanda bir teknede Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sevkinde kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye el konuldu.

Jandarma, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla E.K, Ç.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Yakalanan 88 göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

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