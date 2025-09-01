Tekirdağ’da işadamı Mesut Uyumaz cinayetinde zanlı tutuklandı

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde vatandaşlar, 59 AET 553 plakalı bir otomobili kapısı açık halde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobil içinde işadamı Mesut Uyumaz’ın tabanca ile dört kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

ZANLI OTOGARDA YAKALANDI

Olayın ardından Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cinayet şüphelisinin Orhan Aybaş olduğu belirlendi. Aybaş, otogarda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı Orhan Aybaş’ın jandarmadaki ifadesinde cinayeti şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

“Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve ‘Satacaksın vinci, vereceksin’ diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim.”

Gözaltına alınan Orhan Aybaş, sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.