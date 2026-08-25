Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı inşaatta kablo çekerken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Eren G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuğun yardımına, çevrede bulunan işçiler koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı inşaat alanında incelemelere başladığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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