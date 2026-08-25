Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuğun yardımına, çevrede bulunan işçiler koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı inşaat alanında incelemelere başladığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.