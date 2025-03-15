Tekirdağ’da kan donduran cinayet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. İddiaya göre, 19 yaşındaki Yılmaz K. ile 47 yaşındaki babası Yaşar K. arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar K., mahalledeki bir yakınının evine giderek ortamdan uzaklaşmak istedi.

Ancak sinirlerine hakim olamayan Yılmaz K., evde bulunan av tüfeğini alarak babasının peşine düştü.

Babasının sığındığı evin önüne gelen Yılmaz K., yanında getirdiği av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Silah sesleri mahallede büyük paniğe yol açarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Yılmaz K., kısa süre içinde polis tarafından yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.