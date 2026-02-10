Tekirdağ'da kan donduran pusu: 16 yaşındaki Erkan sokak ortasında vuruldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde husumet gerekçesiyle hedef alınan 16 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle vuruldu. Hastaneye kaldırılan gençten acı haber geldi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen bir şüpheli, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’i hedef aldı. Saldırgan, yanında getirdiği av tüfeğiyle Karadeniz'e ateş açtı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Erkan Karadeniz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayın hemen ardından bölgeden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri detaylı inceleme başlatırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ
