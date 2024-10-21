Tekirdağ'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ulaş Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Tekirdağ'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi.

Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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