Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Çok sayıda can kayı var

Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde tırdan ayrılan dorsenin savrularak yolu kapatması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Geceyi kana bulayan kazanın ardından ulaşıma kapatılan yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Çok sayıda can kayı var
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Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyreden bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çekiciden ayrıldı. Yola savrulan dorse, karanlığın da etkisiyle yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, aynı istikamette peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE SAPLANDI: 2'Sİ GENÇ KIZ 3 KİŞİ CAN VERDİ

Meydana gelen zincirleme kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç aldı. Dorseye çarpmamak için hamle yapan kontrolden çıkmış araç, bariyerlere çarparak durabildi. Feci çarpmanın etkisiyle sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) demir yığınına dönen araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, adeta zamanla yarışarak araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, jandarma ekipleri bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek bizzat incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya neden olan tır sürücüsü ve kopan dorseyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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