Tekirdağ'da kimya fabrikasında reaktör tankı patladı! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tekirdağ'da kimya fabrikasında reaktör tankı patladı! Yaralılar var
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

 

HASTANEDE KBRN ÖNLEMİ ALINDI

 Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.

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