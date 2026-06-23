Tekirdağ’da korkutan yangın: 300 dönüm buğday tarlası kül oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarına sıçrayan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Onlarca itfaiye ekibinin zorlu mücadelesiyle söndürülen alevler, yaklaşık 300 dönümlük ekili alanı küle çevirdi.
Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede yayılarak çevredeki buğday tarlalarına sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve müdahale aracı sevk edildi.
Bölgeye hızla intikal eden onlarca itfaiye aracı ve ekip, geniş bir alana yayılan alevleri durdurmak için operasyon başlattı. Çalışmalar esnasında sürekli yön değiştiren ve şiddetini artıran rüzgar, söndürme işlemlerini zaman zaman güçleştirerek itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.
Ekiplerin yoğun ve aralıksız yürüttüğü müdahale sonucunda yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Felaketin ardından yapılan ilk incelemelerde, yaklaşık 300 dönüm büyüklüğündeki buğday ekili alanın yangından zarar gördüğü belirlendi.
Tarlaları saran alevleri endişeyle izleyen bir bölge sakini, karşılaştıkları manzarayı ve ekiplerin çabasını şu sözlerle dile getirdi: "Çok büyük bir yangındı. Sağ olsun itfaiye ekipleri geldi ve söndürdü"
Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Bölgedeki soruşturma süreci devam ediyor.