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Tekirdağ'da okullar tatil mi?

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yılın ilk karı etkisini gösterdi. Veliler ve öğrencilerin ise en merak ettiği konu "okullar tatil mi" oldu.

Tekirdağ'da okullar tatil mi?

 Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yılın ilk karı etkili oldu.

Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı Edirne'nin ardından Tekirdağ'a da ulaştı. Hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Hayrabolu ilçesinde kar yağışı başladı. 

Soğuk hava ve kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 

Bu arada bazı vatandaşların kar yağışını cep telefonuyla fotoğrafladıkları görüldü.

Hayrabolu'da kar yağışının etkisini göstermesiyle okullar tatil edilecek mi sorusu aranmaya başlandı.

Valilikten bir açıklama gelirse haberimizde olacak.

Etiketler; #Tekirdağ
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