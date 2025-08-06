Tekirdağ’da otomobil su kanalında asılı kaldı: 1 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalının kenarında asılı kaldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi kanal boyunda gece saatlerinde meydana geldi. M.A.K. (75) yönetimindeki 16 AAT 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düşmek üzereyken kenarda asılı kaldı.

Araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. isimli kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asılı kalan araçtan çıkarılan yaralı T.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.