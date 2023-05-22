Tekirdağ'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Orhan A. yönetimindeki 59 S 1442 plakalı servis minibüsü Hatip Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıVan'da terör operasyonu Samsun'da silahlı saldırı Kahramanmaraş'ta deprem Ankara Kuşu adlı hesabının kullanıcısı tutuklandı