Tekirdağ'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Orhan A. yönetimindeki 59 S 1442 plakalı servis minibüsü Hatip Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # servis minibüsü
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