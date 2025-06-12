Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 1014 adet sikke bulundu. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkelerle birlikte dedektör ve hassas teraziye de el konuldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına dair aldıkları istihbarat doğrultusunda Çorlu ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, evde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tam 1014 adet sikke ele geçirildi.

Sadece sikkelerle sınırlı kalmayan aramada, 3 dedektör ve bir adet hassas terazi de bulundu. Bu ekipmanların, kaçak kazılarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri tarafından el konulan malzemeler, kaçak kazı ve tarihi eser ticaretine dair delil olarak değerlendirilmek üzere incelemeye alındı.

ÜÇ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü, haklarında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ
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