Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Kurtçu’nun kullandığı 39 AS 803 otomobil ile karşı yönden gelen Eyüp Aldanmaz yönetimindeki 59 HD 029 plakalı otomobil, Karababa Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada, yaralanan sürücüler ile Kurtçu'nun idaresindeki otomobilde bulunan İsmail Zağralı ve diğer otomobilde bulunan Faruk İşgör, çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı.



İsmail Zağralı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.