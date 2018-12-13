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Tekirdağ'da trafik kazası: 24 yaralı

Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çoğu hafif 24 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 24 yaralı

Ulaş Mahallesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan ve Edirne yönüne gitmekte olan özel bir firmaya ait Atilla Aslan yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan ve aynı firmaya ait Ömer Duvan idaresindeki 59 S 9475 plakalı servis otobüsüne çarptı. 

Kazada, servis minibüsünün sürücüsü Atilla Aslan'ın da aralarında bulunduğu çoğu hafif toplam 24 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine getirilen yaralıların büyük bir kısmı, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ
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