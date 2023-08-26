Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı
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Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara’dan Keşan istikametine seyir halinde olan 59 JC 912 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Birkan G. kontrolsüz bir şekilde yolun karşısından kavşağa girmekte olan 17 DD 045 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı.

TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Otomobilde bulunan Efe K.ve Ercan B. kaza yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafifi ticari araçta bulunan Sürücü Birkan G. ile Neslihan G. hastaneye gelerek ayakta tedavisi yapıldı. Her iki araçta da bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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