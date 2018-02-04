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Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Aşar (39) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, Keşan-Malkara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Aşar ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29), Selahattin Eteş (41), Cengiz Karapuyık (39) ve Mehmet Eteş (34) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malkara #Tekirdağ #trafik kazası #yaralı
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