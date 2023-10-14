Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu! 12 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik harekete geçti.

12 Şüpheli Yakalandı

Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı. Söz konusu ilçelerde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı. Aramalarda 40 gram eroin, 110 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, 188 uyuşturucu hap, 41 sentetik ecza ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 12 kişi; G.Ç, A.Ö, Ü.K, A.E.T, M.K, Y.D, S.B, M.S, F.G, H.E, E.Ş. ve D.Y. yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.