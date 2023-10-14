Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu! 12 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu! 12 Şüpheli Yakalandı
Son Güncelleme:

Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik harekete geçti.

12 Şüpheli Yakalandı

Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı. Söz konusu ilçelerde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı. Aramalarda 40 gram eroin, 110 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, 188 uyuşturucu hap, 41 sentetik ecza ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 12 kişi; G.Ç, A.Ö, Ü.K, A.E.T, M.K, Y.D, S.B, M.S, F.G, H.E, E.Ş. ve D.Y. yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride Aranıyorlardı2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride AranıyorlardıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası!
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Gerçekleşen Depremler...
Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu
Rus Diplomat İstanbul Taksim'de Kaldığı Otel Odasında Ölü Bulundu
Sıcaklıklar Yükselecek, Meteoroloji Yağışa Karşı Da Uyardı!
Sıcaklıklar Yükselecek, Meteoroloji Yağışa Karşı Da Uyardı!
Öne Çıkanlar Azerbaycan KKTC'yi tanıyacak mı? Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü Azerbaycan KKTC'yi tanıyacak mı? Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü Behzat Uygur Dayanamadı Behzat Uygur Dayanamadı