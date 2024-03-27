Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 260 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyarıcı, 165 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ele geçirildi.